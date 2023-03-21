Борис Игнатьев: «Мы соскучились по победам сборной»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рад, что национальная команда РФ наконец-то сыграет в футбольном матче.

«Почему бы сборной России не претендовать на победу в игре против Ирана? Мы ждём от неё победы, соскучились, давно не радовались успехам, не аплодировали нашим футболистам. Больше критиковали», - цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист добавил, что из нынешнего состава сборной России его больше волнует центр обороны.

«Волнуют центральные защитники. Джикия и Дивеев у нас лучшие, но они выбыли из-за травм. Но посыпать голову пеплом не надо», - заключил Игнатьев.

Напомним, что в последний раз подопечные Валерия Карпина выходили на поле в рамках контрольной игры в ноябре 2022 года. Тогда в день открытия чемпионата мира в Катаре россияне сыграли в нулевую ничью с командой Узбекистана.