​Орлов: «Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой»

В зимнее трансферное окно Владимир Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья Советов». Футболист взял фамилию отчима и теперь выступает как Владимир Писарский. Комментарий по поводу нападающего дал известный журналист Геннадий Орлов.

«По поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Владимир Писарский занимает третье место в гонке бомбардиров Премьер-лиги с 14 голами. При этом во второй части чемпионата России 27-летний нападающий пока что не забивал.

«Крылья Советов» сейчас занимают 12-е место в таблице РПЛ.