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Семак рассказал, кто из «Зенита» не сыграет с «Фенербахче»

21 Марта 2023 • 19:16 Комментировать

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак назвал игроков, которые точно не сыграют в благотворительном матче в Стамбуле против «Фенербахче». Эта игра, напомним, состоится 23 марта в крупнейшем городе Турции на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в районе Кадыкёй.

«Точно дома останутся восстанавливаться Иван Сергеев и Вильмар Барриос. Лучше больше внимания уделить их восстановлению. Также не полетят сборники (футболисты сборной России и других команд – Ред.). Ждём информацию по Андрею Мостовому», - рассказал Семак «Матч ТВ».

Напомним, что все вырученные средства от проведения матча «Фенербахче» — «Зенит» направят на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции. Стихийные бедствия произошли на юго-востоке страны 6 февраля и унесли только официально 50 тыс. человеческих жизней.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Сергей Семак
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