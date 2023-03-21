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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «На матчи с Ираном и Ираком задействуем Сафонова и Селихова»

21 Марта 2023 • 18:57 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, каких вратарей планируется задействовать на ближайшие контрольные матчи российской команды. Их оказалось два: это голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и голкипер столичного «Спартака» Александр Селихов.

«На эти два матча планируем задействовать Селихова и Сафонова. Кто из них и в каком матче сыграет - пока не знаем», - рассказал Кафанов ТАСС.

Напомним, в окончательный список сборной России на мартовский сбор попали ещё два голкипера – Илья Помазун из «Урала», Сергей Песьяков из «Ростова».

Матч сборной России против команды Ирана состоится 23 марта в столице этой исламской республики – в городе Тегеран. 26 марта в Санкт-Петербурге россияне сыграют против сборной Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Александр Селихов Матвей Сафонов
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