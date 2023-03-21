​В «Пари НН» накажут виновных в ситуации с Михайловым

В среду состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Вероятно, «Пари НН» присудят техническое поражение за матч против «Торпедо», в котором сыграл полузащитник Ярослав Михайлов. Футболист должен был отбывать дисквалификацию за перебор карточек, но в клубе этот момент упустили.

Комментарий по поводу ситуации дал Равиль Измайлов, который занимает должность генерального директора «Пари НН».

«Проверка проведена, мы выявили тех, кто допустил оплошность в работе. После решения КДК РФС мы примем решения в клубе. Поверьте, все виновные будут наказаны», - сказал Измайлов, чьи слова приводит ТАСС.

«Пари НН» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.