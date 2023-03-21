Соболев: «Я каждый раз готов уходить с поля без забитых мячей, если команда будет неизменно побеждать»

Нападающий московского «Спартака» Александ Соболев ответил на вопрос о том, сколько бы голов он хотел забить, играю за российскую сборную.

«Я ни в сборной, ни в «Спартаке» такую планку не ставлю. Есть три очка в каждой игре — вот планка. Я каждый раз готов уходить с поля без забитых мячей, если команда будет неизменно побеждать. И в клубе, и здесь. Три очка — самое главное», — приводит речь Соболева «Матч ТВ».

В 19 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги Соболев забил 7 голов, а также записал на свой счёт 5 результативных передач.

Напомним, что сборная России сыграет против команды Ирана 23 марта, а уже 26 числа встретится с Ираком.

Текстовая трансляция поединка с иранским коллективом будет доступна на сайте LiveResult.ru.