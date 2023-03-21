​Соболев высказался об игре Дзюбы в «Локомотиве»

Артёму Дзюбе не понадобилось много времени на раскачку в «Локомотиве». Опытный нападающий почти сразу принялся приносить пользу команде результативными действиями. Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, удивило ли его то, как быстро Дзюба вписался в игру «Локо».

«А чему тут удивляться? У него не получилось в Турции. В России, если мы берём последние пять-шесть лет, у него всегда всё получалось, в любое время свои 20 голевых действий за сезон он делал. При любом тренере, в любой команде. Он вернулся в Россию, делает своё дело, как и всегда», - сказал Соболев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Добавим, что Артём Дзюба забил четыре гола в трёх матчах Российской премьер-лиги за «Локомотив». На текущий момент команда располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 1 апреля – против «Пари НН».