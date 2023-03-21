Широков: «Система «осень-весна» не принесла больших дивидендов РПЛ, поэтому, есть смысл рассмотреть возвращение к старой системе»

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился своим мнением относительно идеи перехода российского чемпионата на систему «весна-осень».

Футболист выразил неуверенность в том, что РПЛ нужна подобная смена формата, но отметил необходимость данной системы для низших дивизионов.

«Мы играем по системе «осень-весна» последние лет десять — каких-то больших дивидендов РПЛ это не принесло. Поэтому, есть смысл рассмотреть возвращение к старой системе. Эту систему принимало в угоду 16 клубов, а остальные страдают, в том числе и детские соревнования. Которые тоже будут переводить на «весна-осень», — сказал Широков в интервью изданию «Чемпионат».