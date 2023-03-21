Тарханов: «Когда команды заявляют игрока на матч, они должны всё проверить, это вина клубов»

Российский тренер Александр Тарханов поделился своим мнением по поводу проблем, возникающих с заявкой игроков на матчи Российской премьер-лиги и Фонбет Кубка России.

Напомним, что после возобновления сезона в российском футболе произошло уже два случая, когда футболисты не должны были участвовать в матче из-за перебора жёлтых карточек. Главными действующими лицами стали полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов и игрок «Пари НН» Ярослав Михайлов.

«Это всё же вина клубов. Когда они заявляют игрока на матч, должны всё проверить: где играл, как играл, какие карточки. Чуть разгильдяйства в руководстве — и такой результат. Ну ладно ещё не отследили, сколько карточек у Михайлова, который играл во второй лиге за «Зенит-2». Но Баринов-то на виду, про него все всё должны знать. Считать карточки — не самая сложная работа», — считает Тарханов, речь которого приводит «РБ Спорт».