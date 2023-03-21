Эдгардо Кэл, агент защитника «Левски» Хосе Кордобы, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе футболиста в клуб РПЛ.

«Правда ли, что Хосе Кордоба мог оказаться в России? Некоторые клубы из чемпионата России следили за ним с прошлого лета. Официального предложения же зимой не было, был интерес. В «Левски» дали понять, что до лета они не планируют расставаться с Хосе, они дали понять, что нет смысла присылать предложение. Что будет летом, мы посмотрим», — сказал Кэл.

В текущем сезоне 21-летний Кордоба принял участие в 30 матчах во всех турнирах и сделал два ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.