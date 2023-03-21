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Норманн: «Для меня Месси даже близко не подходит к Роналду»

21 Марта 2023 • 16:27 Комментировать

Футболист «Динамо» Матиас Норманн высказался о двух великих футболистах – о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю всё это, и, наверное, Лео выше именно как игрок. Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остаётся моим кумиром, и никто уже этого не изменит», - слова Норманна приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Лионель Месси и Криштиану Роналду постепенно выходят на закаты своих карьер. Тем не менее, аргентинца и португальца продолжают регулярно сравнивать. У поклонников Месси в прошлом году появился серьёзный аргумент, ведь Лионель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Месси остаётся главным фаворитом на «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Динамо Москва Матиас Норманн
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