​«Пари НН» не лишится спонсора

Во вторник в прессе появилась информация о том, что «Пари НН» может лишиться финансирования. Впрочем, телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщает о том, что компания PARI расторгать спонсорский контракт с «Пари НН» не собирается.

«Пари НН» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне переходных игр. Ближайший матч нижегородцы проведут в первый день апреля – против «Локомотива» на своём поле.

Добавим, что в среду КДК РФС рассмотрит дело по матчу «Пари НН» - «Торпедо» (1:1). Нижегородцам наверняка засчитают техническое поражение за участие в матче дисквалифицированного футболиста.