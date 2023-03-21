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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Начали писать, что Федотов сдулся, а он снова показал себя сильным тренером» эксклюзив

21 Марта 2023 • 16:04 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России со счётом 1:0.

- Сейчас любят говорить, что на каждую игру должна быть новая тактика. Я думаю, у Федотова нет на каждую игру новой тактики. У него и в «Сочи» была одна тактика – атаковать. «Зенит» оказался ошеломлён тем, как быстро начал матч ЦСКА, с каким напором и задором, как везде они накрывали зенитовцев. Я ещё раз говорю, что российские игроки во всех клубах РПЛ ничем не уступают иностранным, если им доверяют. ЦСКА ещё раз показал, что нет сегодня в чемпионате России легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть. Поэтому абсолютно заслуженно ЦСКА победил. У «Зенита» опять не играл Мостовой, там продолжается пертурбация состава. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что беда «Зенита» сейчас заключается в большой ротации.

А Федотов молодец. Он снова показал себя действительно сильным тренером. Начали уже писать, что у Федотова большие проблемы, Федотов сдулся… Понимаете, не бывает так, чтобы команда прошла весь турнир чисто без поражений, без ничего. Ну не бывает такого, и всё. Мы же взрослые люди, а футбол – это игра. В ней ты можешь как победить, так и проиграть. Для «Зенита» в поражении от ЦСКА нет ничего страшного. Всё равно у него остаётся большой запас очков. В том, что «Зенит» станет чемпионом, я нисколько не сомневаюсь. Потому что он на самом деле станет чемпионом, это сто процентов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Павел Стипиди
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