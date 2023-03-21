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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Дзюба голы ковыряет, но с пенальти пижонит и выделывается» эксклюзив

21 Марта 2023 • 16:01 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражения «Краснодара» от «Локомотива» (2:3) и «Сочи» от «Факела» (0:3) в 20-м туре РПЛ.

- «Краснодар» молодцы – бились до конца, но не повезло, не дотянули, не додержались. Вы видите, лучше стала игра у «Краснодара», только нет у него стабильности в течение двух таймов. В перерыве сработали две замены Галактионова. А про Смольникова я говорил, что он не раз привезёт. Вот он уже второй раз привёз. Дзюба потихонечку голы ковыряет. Четыре мяч забил за три игры. Только пенальти исполнял по-пижонски, выделывался.

«Сочи» в последних турах – это катастрофа. Мне казалось, что Бердыев всесильный и что он исправит положение, но что-то у него не покатило. Нет передней линии у команды вообще. Не было там хороших приобретений. Все оттуда поуходили, даже Заболотный. Тяжело Бердыеву. За «Сочи» обидно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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