​Клуб РПЛ может лишиться финансирования

Выступающий в Премьер-лиге клуб «Пари НН» может лишиться финансирования. Как стало известно Metaratings, в компании PARI недовольны выступлениями команды в нынешнем сезоне, а также нашумевшей ситуацией с полузащитником Ярославом Михайловым. Последний, как известно, сыграл против «Торпедо» на выходных, хотя должен был отбывать дисквалификацию. Из-за оплошности клуба команде наверняка засчитают поражение со счётом 0:3. КДК рассмотрит инцидент в среду.

Отмечается, что PARI может разорвать контракт с «Пари НН» в случае вылета команды из Премьер-лиги. Сейчас нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице, то есть находятся в зоне стыковых игр.