​Канчельскис оценил ситуации с выходами на поле дисквалифицированных Баринова и Михайлова

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу ситуаций в матчах «Акрон» - «Локомотив» и «Пари НН» - «Торпедо». За «Локомотив» и «Пари НН» в указанных матчах сыграли Дмитрий Баринов и Ярослав Михайлов, которые должны были отбывать дисквалификации.

«Как можно так работать? Гнать надо таких работников. Как можно не заметить, что футболист не имеет права играть? Я этого не понимаю», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит «Чемпионат».

«Такие случаи - смешно. Конечно, это ужасно, но мне смешно, ведь я никогда с таким не сталкивался», - добавил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

В среду КДК РФС рассмотрит ситуацию в матче «Пари НН» - «Торпедо». Вероятно, нижегородцам засчитают техническое поражение. Сама игра завершилась вничью со счётом 1:1.