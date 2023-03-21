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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Извинялись, но не каялись: В РФС рассказали о встрече судей с тренером «Спартака»

21 Марта 2023 • 14:30 Комментировать

Павел Каманцев, глава судейского комитета Российского футбольного союза, высказался о недавней встрече с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. На встрече вместе с Каманцевым были арбитры – Виталий Мешков и Сергей Иванов.

По словам Каманцева, которые приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Абаскаль был выдержан, и какого-то накала на встрече не было.

«Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковёр. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого чёрта вы этих кротов не раздолбали», - рассказал Каманцев.

По словам представителя РФС, извинения перед «Спартаком» за судейские ошибки были, но покаяния не было.

«Не было покаяния, чтобы Абаскаль нас отчитывал, а мы с Мешковым и Ивановым встали на колени и сказали: «Простите нас дураков». Естественно в ходе обсуждения звучали слова «извините». Признавать свои ошибки - нормально, это показатель адекватности», - отметил глава судейского комитета.

Вторая часть футбольного сезона 2022/2023 стартовала относительно недавно, но против «Спартака» судьи уже допустили несколько грубых ошибок. Пожалуй, самой главной ошибкой стала ситуация в матче «Спартак» - «Урал», когда Виталий Мешков преждевременно дал свисток о нарушении правил в атаке (нарушения на самом деле не было), и гол Александра Соболева уже не мог быть засчитан даже после вмешательства ВАР. Произошло это в концовке встречи при счёте 2:2.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Иванов Виталий Мешков Павел Каманцев Гильермо Абаскаль
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