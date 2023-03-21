Караваев высказался о российском гражданстве Малкома

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о получении одноклубником Малкомом российского паспорта.

«Он всегда ходил веселый. Если ему нравится, почему он должен быть недовольным?» - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 24 февраля был подписан указ о предоставлении российского гражданства легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

В текущем сезоне РПЛ Малком провел 20 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В свою очередь Клаудиньо забил три мяча и сделал пять ассистов в 16 поединках чемпионата России.