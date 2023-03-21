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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев высказался о российском гражданстве Малкома

21 Марта 2023 • 13:29 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о получении одноклубником Малкомом российского паспорта.

«Он всегда ходил веселый. Если ему нравится, почему он должен быть недовольным?» - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 24 февраля был подписан указ о предоставлении российского гражданства легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

В текущем сезоне РПЛ Малком провел 20 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В свою очередь Клаудиньо забил три мяча и сделал пять ассистов в 16 поединках чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев Малком Филипе
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