Караваев высказался о российском гражданстве Малкома

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о получении одноклубником Малкомом российского паспорта.
«Он всегда ходил веселый. Если ему нравится, почему он должен быть недовольным?» - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 24 февраля был подписан указ о предоставлении российского гражданства легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
В текущем сезоне РПЛ Малком провел 20 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
В свою очередь Клаудиньо забил три мяча и сделал пять ассистов в 16 поединках чемпионата России.
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