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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев: «В сборной России не пахнет спартаковским духом»

21 Марта 2023 • 12:50 Комментировать

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, ощущается ли дух «Спартака» в национальной команде из-за большого количества игроков московского клуба в её составе. Напомним, в сборную России на мартовский сбор было вызвано сразу восемь футболистов «Спартака».

«Из других команд тоже есть футболисты — ничего страшного. В сборной России не пахнет спартаковским духом — пахнет духом сборной», — цитирует Караваева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Караваев провёл за «Зенит» 21 матч, отметившись в них двумя результативными передачами.

В конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские встречи с командами Ирана и Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сборная России Вячеслав Караваев
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