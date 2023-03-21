Караваев: «В сборной России не пахнет спартаковским духом»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, ощущается ли дух «Спартака» в национальной команде из-за большого количества игроков московского клуба в её составе. Напомним, в сборную России на мартовский сбор было вызвано сразу восемь футболистов «Спартака».

«Из других команд тоже есть футболисты — ничего страшного. В сборной России не пахнет спартаковским духом — пахнет духом сборной», — цитирует Караваева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Караваев провёл за «Зенит» 21 матч, отметившись в них двумя результативными передачами.

В конце текущего месяца сборная России проведёт товарищеские встречи с командами Ирана и Ирака.