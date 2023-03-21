Карпин оценил шансы Дзюбы вернуться в сборную России

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин ответил, есть ли шансы у 34-летнего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на возвращение в сборную.

«Дзюба? Если что-то поменяется, то шансы есть у любого игрока, как это было до бана. Ерохин или Дзюба? У тех, кто старше 30 лет, нет шансов. И забудьте про вратарей», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Нападающий принял участие в пяти поединках за «железнодорожников», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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