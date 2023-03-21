Караваев: «Контракт с Зенитом» согласован, но не подписан»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что согласовал новое трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми».

«Контракт с Зенитом» согласован, но не подписан», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Вячеслав пополнил ряды «Зенита» в сентябре 2019 года. перебравшись из нидерландского «Витесса». В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 21 поединке за петербургскую команду и отметился двумя голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

После 20 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом.