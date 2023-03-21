«Спартак» вёл переговоры с Карпиным

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поведал о том, получал ли он предложения от других клубов в последнее время. По словам наставника, у него были переговоры с московским «Спартаком».

«Предложения были. Встречались ли со мной из «Спартака»? Да, встречался с Измайловым. Не знаю зачем, но встречался. Просто поговорить, послушать. Поговорили и поговорили», - рассказал Валерий Георгиевич на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

Под руководством Карпина «Ростов» успешно выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 20 туров «жёлто-синие» с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на один балл.