Кечинов назвал самое слабое место «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов выделил самое слабое место «красно-белых» после возобновления розыгрыша Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» огромные проблемы в обороне. Если в атаке команда играет хорошо, то в обороне видны конкретные проблемы - как раз над этим нужно работать», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

В последнем матче «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. После 20 туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 40 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.