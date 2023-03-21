Николич дал совет Баринову, где продолжить карьеру

Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о будущем в команде полузащитника Дмитрия Баринова. Ранее в СМИ сообщалось, что футболиста хотел подписать турецкий «Бешикташ».

«Баринов играет очень важную роль. Когда была ситуация с «Бешикташем», я ему говорил - он примет правильное решение. Если он останется в команде, это будет правильно», - передает слова сербского специалиста «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Баринова с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей, забил гол и сделал результативный пас.