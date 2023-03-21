Экс-тренер «Зенита» советует уволить Семака

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказал о спаде в игре команды. Специалист полагает, что руководству «сине-бело-голубых» стоит задуматься об увольнении Сергея Семака с поста наставника.

«Возможно, нужно сменить тренера. Это повысит мотивацию и конкуренцию в команде. Все это придет с новым тренером. Семак работает с командой уже давно», - приводит слова Петржелы издание Metaratings.ru.

Напомним, что на прошлой неделе «Зенит» влетел из Кубка России, проиграв московскому «Динамо» в серии пенальти. В матче 20-го тура Премьер-лиги питерцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:1.

Семак тренирует «сине-бело-голубых» с 2018 года. Он четыре раза приводил команду к чемпионскому титулу.