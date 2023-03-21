Карпин назвал цель «Ростова» в РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поведал о задачах своей команды на остаток нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Задача - не попасть в стыки. Она как стояла, так и стоит. Думаю, задачу эту мы уже выполнили. А теперь есть цель - выигрывать каждый матч и оказаться как можно выше», - рассказал специалист на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

В последнем матче «Ростов» на выезде минимально победил подмосковные «Химки» со счетом 1:0. После 20 туров Премьер-лиги подопечные Карпина набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице. «Жёлто-синие» отстают от лидирующего «Зенита» на семь пунктов.