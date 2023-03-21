Чалов назвал ключевую потерю «Зенита» в матче с ЦСКА

Центральный форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который принес победу москвичам в матче 20-го тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом» (1:0), отметил, что «армейцам» помогло отсутствие в составе гостей полузащитника Вильмара Барриоса.

«Барриос - ключевой игрок «Зенита». Готовились, что в центре будет играть либо Сантос, либо Кузяев. У соперника выпадает ключевой футболист, становится больше пространства, места для атаки», - поведал нападающий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Благодаря победе ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.