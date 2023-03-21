Карпин ответил, есть ли договорные матчи в России

Наставник «Ростова» и национальной сборной страны Валерий Карпин ответил на вопрос о договорных матчах в российском футболе.

«Сейчас, думаю, их нет. Я не знаю, но думаю - хотя доказательств нет - что раньше были. Лет десять назад, наверное, были. Сейчас, я думаю, их нет. Не слышу даже про них», - заявил специалист на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

Напомним, что в конце этого месяца сборная России проведет два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Карпина встретятся с национальной командой Ирана в Тегеране, а 26 марта состоится спарринг с Ираком на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.