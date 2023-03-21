Норманн: «Не хочу говорить о сборной Норвегии, больше не являюсь её частью»

Хавбек московского «Динамо» Маттиас Норманн не захотел говорить о сборной Норвегии после своего отстранения.

«Я вообще не хочу говорить о национальной команде. Больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Норманна отстранили от национальной команды из-за продолжения карьеры в российском футболе. За сборную Норвегии Матиас провел 12 поединков и отметился одним забитым мячом.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги норвежец провел семь матчей, в которых получил две желтые карточки.