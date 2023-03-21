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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Норманн: «Не хочу говорить о сборной Норвегии, больше не являюсь её частью»

21 Марта 2023 • 10:12 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Маттиас Норманн не захотел говорить о сборной Норвегии после своего отстранения.

«Я вообще не хочу говорить о национальной команде. Больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Норманна отстранили от национальной команды из-за продолжения карьеры в российском футболе. За сборную Норвегии Матиас провел 12 поединков и отметился одним забитым мячом.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги норвежец провел семь матчей, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Матиас Норманн
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