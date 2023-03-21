Федотов высказался о перспективах ЦСКА после победы над «Зенитом»

Рулевой столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о перспективах своей команды после домашней победы над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Премьер-лиги. «Армейцы» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.

«На что ЦСКА может рассчитывать? Будем играть, двигаться вперед», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 35 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России подопечные Федотова в гостях встретятся с воронежским «Факелом».