Габулов ответил, есть ли интрига в РПЛ

Бывший голкипер сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением об интриге в Премьер-лиге.

«Интрига есть. Все зависит от того, насколько быстро «Зенит» выйдет из состояния спада. В розыгрыше еще 30 очков, может произойти все что угодно. Нельзя говорить, что все уже решено», - приводит слова Габулова RT.

По итогам 20 туров Премьер-лиги петербургский клуб с 48 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя в лице «Ростова» на семь пунктов.

Чемпионат России ушел на небольшую паузу из-за матчей сборной страны.