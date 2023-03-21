Экс-футболист «Зенита» Андрей Егоров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно неудач его бывшей команды.

- Питерский «Зенит» с трудом выиграл у «Химок» в добавленное время, потом вылетел на своем поле из Кубка России от «Динамо», а также проиграл в чемпионате ЦСКА. Как вы думаете, результаты команды Сергея Семака в трех последних матчах сигнализируют о том, что у команды начался игровой кризис?

- Я бы не стал делать такие выводы только по трем последним матчам. Когда мы говорим о кризисе, то это должна быть более длинная дистанция – хотя бы пять, шесть матчей.

- Но если брать по игре, то во всех трех матчах «Зенит» явно не заслуживал побед. Его соперники смотрелись более предпочтительно. Что это, если не кризис?

- Нельзя сказать, что «Динамо», ЦСКА и тем более «Химки» играли лучше «Зенита» на протяжении всего матча. Были определенные отрезки времени, когда Питер давил и переигрывал эти команды. Каждый матч нужно рассматривать в отдельности. Нельзя вот так вот взять и все под одну гребенку поместить. С «Химками» у команды Семака не было проблем, пока она их сама себе не придумала в последние двадцать минут матча. С «Динамо» во втором тайме и в середине первого тайма «Зенит» играл тоже лучше. С ЦСКА была равная игра. Может быть, «армейцы» чуть-чуть смотрелись лучше благодаря фактору своего поля.

- То есть, никакой системности в этих неудачах не наблюдаете и не замечаете?

- Могу сказать только, что «Зенит» сдает физически в концовке и прижимается к своим воротам. Да, такая тенденция просматривается. Я не знаю с чем это связано, и почему так происходит. Если с «Химками» можно списать на то, что вели 2:0 и решили засушить игру, удержать результат, где-то успокоились, то с «Динамо» и с ЦСКА «Зенит» не вел в счете, но к своим воротам прижался и отдал инициативу. Почему питерцы проваливают концовки матчей? Это вопрос, который надо уже задавать Сергею Семаку, а не мне. Думаю, он скоро разберется, почему так происходит. У него и хороший тренерский штаб, и сам он специалист высокого уровня.

- Помимо плохой физики в концовке, какие еще проблемы у «Зенита» можно отметить? В чемпричина того, что он так плохо сыграл в последних трех играх?

- Если честно, я не вижу больше каких-то особых проблем.

- Почему же тогда он вылетели из Кубка и проиграл ЦСКА?

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- Может быть, это будет звучать банально, но я бы списал просто на обычное невезение. Взять тот же матч с «Динамо». Пропустить в начале игры такой курьезный гол после автогола вратаря. Как назвать это иначе, если не невезение? Или же берем последний матч с «армейцами». Там тоже не обошлось не без доли удачи для москвичей и невезения для питерцев. Свой гол Чалов забил не без помощи маленького рикошета. Там автогол вратаря, там рикошет, там где-то пенальти не забили. Вот так и получается, что мы обвиняем команду и ее тренера в кризисе, а ей просто сильно не везет.

- Вам не кажется, что говорить о каком-то везении или невезении в случае с «Зенитом», это даже как-то кощунственно? Когда у команды такой огромный бюджет по сравнению с другими командами, а также преимущество по составу, как можно списывать неудачи на какие-то потусторонние факторы?

- Тогда что говорить про Гвардиолу и «Манчестер Сити»? У них еще больший денежный бюджет, по сравнению с другими соперниками в Лиге чемпионов. Но даже деньги шейхов и возможность купить любого желаемого игрока все равно не помогают. То «Лиону» и «Тоттенхэму» вылетят, у которых бюджет даже в сравнение не идет с «Сити». То «Челси» кризисному проиграют, который вообще не мог покупать новых игроков. Даже в Англии они не всегда доминируют. То «Лестер» сказку сотворит. То «Челси» выиграет. То «Ливерпуль» возьмет чемпионство. Сейчас снова большие шансы на то, что чемпионом Англии станет, вовсе, не «Сити», а «Арсенал». Хотя по составу, по финансам, по всем возможностям «Сити» явно превосходит всех своих соперников даже больше, чем «Зенит» по сравнению с другими топовыми российскими командами.

Сергей Беседин