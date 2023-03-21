Экс-футболист «Зенита» Андрей Егоров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением относительно центрального матча 20-го тура РПЛ, в котором его бывшая команда проиграла с минимальным счетом московскому ЦСКА.

- Вам понравился центральный матч тура ЦСКА – «Зенит»?

- Ожидал увидеть больше голов и более яркую игру в атаке. Думал, хотя бы два-три забитых мяча мы увидим. Но понятно, что в матче таких соперников на кону стояло слишком многое, чтобы надеяться на результативный и красивый футбол.

- Простите, а что стояло на кону? И так понятно, что после поражения «Спартака» в Оренбурге шансы на чемпионство «Зенита» почти стопроцентные. А вот ЦСКА, наоборот, за чемпионство не борется уже. Да, он может подняться на пару строчек выше в таблице, но ведь что пятое, что четвертое, что третье место ничего не дают в плане попадания в еврокубки, как раньше. Так почему же тогда не сыграть в красивый и зрелищный футбол? Если результат не важен ни для одних, ни для других, почему тогда не порадовать зрителей?

- В любом случае, «Зенит» еще не гарантировал себе чемпионство. Если бы математически его было уже не реально догнать, тогда можно было бы «обвинять» и в том, что команда играет как-то не зрелищно, и в том, что могли бы дать поиграть молодым. ЦСКА хоть и понимает, что в еврокубки не попасть, но медали хочется забрать, и желательно, серебряные. А в этом матче только победа позволяла ему остаться в гонке за второе место.

- В Нидерландах за пару часов до матча ЦСКА – «Зенит» играли «Аякс» и «Фейеноорд». Это был прямой матч за чемпионство, между ними был отрыв всего в три очка. Почему в Голландии команды, идущие на первом и втором месте, показали зрелищный спектакль с пятью забитыми мячами, а у нас «Зенит», лидирующий с большим отрывом, наносит всего лишь один удар в створ?

- В разных станах разные стили футбола. Есть чемпионаты, где забивают много, есть, где забивают мало. Я бы не сказал, что когда одна команда выигрывает у другой со счетом 8:7, то это слишком хорошо.

- По-вашему, 1:0 лучше, чем 8:7?

- Я понимаю, что зрители скажут, что 8:7 – это лучше, зрелищнее и интереснее. Но я вратарь, и когда команды пропускают слишком много голов, это говорит о том, что с обороной и с вратарями у обеих команд был просто тихий ужас. Отсюда и такое количество ошибок и пропущенных голов. Футбол – это не гандбол. Если в футбольном матче было забито много голов, значит, это были команды слабого уровня в плане обороны.

Сергей Беседин