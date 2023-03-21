Игрок «Динамо» Норманн высказался о скандальном интервью Роналду

Полузащитник Матиас Норманн, который выступает за московское «Динамо», высказался о скандальном интервью португальца Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану в конце прошлого года. Тогда 38-летний нападающий раскритиковал руководство клуба и заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. После этого стороны разорвали контракт.

«Я всегда на его стороне. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план», - приводит слова норвежца «Спорт-Экспресс».

Роналду покинул «МЮ» в конце ноября. С января 2023 года Криштиану выступает за «Аль-Наср». В Саудовской Аравии он зарабатывает 200 миллионов евро в год.