Булыкин назвал причины спада «Зенита»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игровом спаде петербургского «Зенита» после зимнего перерыва. Подопечные Сергея Семака потерпели два поражения подряд – в Кубке от «Динамо» и в Премьер-лиге от ЦСКА.

«Вторая подряд неудача всех удивляет. Сыграли роль и некоторый спад команды, и стечение обстоятельств. Могла сказаться чья-то травма, невезение, расслабленность. На результат влияют много факторов», - приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

После 20 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 очков и лидирует в турнирной таблице. Питерцы опережают ближайшего преследователя на семь баллов.