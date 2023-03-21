Карпин: «Мостовой - обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался в адрес своего экс-одноклубника по испанской «Сельте» Александра Мостового, ныне работающего футбольным экспертом.

«Мое отношение к экспертизе Мостового? Он такой, обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает. Мы же не обижаемся на четырёхлетнего ребёнка?» - заявил Валерий Георгиевич в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Сборная России в этом месяце проведет два товарищеских поединка. 23 марта национальная команда на выезде встретится с Ираном, а спустя несколько дней - 26 марта - подопечные Карпина примут на «Газпром Арене» сборную Ирака.