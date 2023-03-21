Камоцци: «Зенит» остаётся сильнейшей командой наравне со «Спартаком»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался относительно неудачи петербургского «Зенита» в рамках 20-го тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» на выезде потерпели поражение от столичного ЦСКА со счетом 0:1.

«Зенит» остается сильнейшей командой наравне со «Спартаком». Не знаю, было ли поражение петербуржцев от ЦСКА по вине легионеров. В РПЛ до сих пор может произойти всё что угодно», - приводит слова Камоцци издание Metaratings.ru.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» занимает третью строчку и отстает от питерцев на восемь баллов.