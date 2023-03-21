Карпин: «Люди слепые, если считают игру «Ростова» примитивной»

Рулевой сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о критике в адрес своей команды.

«Примитивная игра «Ростова»? Слепые люди значит - по-другому не скажешь. Ну, что тут сказать, только руками развести. Вот и всё. Не хватает какой-то изюминки, нестандартных действий в атаке? Это да. Но это не я говорил, прошу заметить», - поведал специалист в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 41 балл и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков. РПЛ ушла на перерыв в связи с матчами сборной России.