Конате может обзавестись российским паспортом

Ивуарийский форвард Мохамед Конате вскоре может стать гражданином России, об этом сообщил агент выступающего за грозненский «Ахмат» футболиста - Дмитрий Селюк. Он сослался на семейное положение игрока, который уже успел создать в России семью и обзавестись ребенком.

- Конате сам Бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребенок — тоже. Он говорит по-русски, живет больше пяти лет здесь. У него пока еще нет российского паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится, - цитирует слова Селюка Metaratings.ru.

Напомним, что свои выступления в российском футболе Конате начал в 2016 году. До этого он успел поиграть в Молдавии, в гагаузском клубе «Саксан».