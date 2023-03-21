«Зенит» планирует сдать Алипа в аренду предстоящим летом

Питерский «Зенит» решил, что будет делать с казахским футболистом Нуралы Алипом, контракт с которым был подписан в конце прошлого года. Питерцы собираются сдать игрока сборной Казахстана в аренду, об этом сообщают источники «Евро-Футбол.ру». Правда, потенциально заинтересованные клубы пока что не сообщаются.

В составе «Зенита» защитник пока что не провел ни одного матча. В прошлом он выступал за казахские клубы «Каспий» и «Кайрат», в составе последнего он даже стал чемпионом своей родной страны. За сборную Казахстана Нуралы Алип выступает с 2018 года, проведя на данный момент 22 матча.