Экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно прошедшего матча этих команд в рамках 20-го тура РПЛ.

- Единственный и победный гол в этом матче Фёдор Чалов забил после рикошета. В связи с этим можно ли сказать, что ЦСКА просто повезло?

- В том эпизоде с забитым голом – да, немного, но повезло. Но это футбол, такое бывает.

- Означает ли это, что победа ЦСКА выглядит не совсем заслуженной? Или задам вопрос иначе: заслуживал ли «Зенит» поражения в этой игре?

- Хоть ЦСКА забил гол с помощью небольшого рикошета, не могу сказать, что он выиграл нечестно или не заслужил эту победу. На протяжении всего матча «армейцы» играли лучше, нанесли больше ударов по воротам. А по ударам в створ вообще перебили «Зенит» намного. Мое мнение, что ЦСКА наиграл на этот гол и на эту победу.

- А на мой взгляд, справедливым результатом была бы ничья…

- Если я не ошибаюсь, «Зенит» за 90 минут нанес всего лишь один удар в створ ворот. Это уже говорит о том, что он не наиграл на победу.

- Я не говорю, что он наиграл на победу или заслужил три очка. Как по мне, здесь самый справедливый итог был бы по нулям. И матч так бы и закончился со счетом 0:0, если бы не рикошет…

- Во многих видах спорта есть такие моменты. Например, в теннисе уже давно обусловились, что если мяч попадает в трос и падает на половину одного игрока, это означает, что другой игрок так хорошо пробил. А почему он так хорошо пробил? Потому что мяч, все же зацепив этот трос, упал не на его сторону, а на сторону соперника. Ведь если бы он пробил слабее или чуть ниже, то мяч бы не перелетел на другую сторону. Так и тут. Защита «Зенита» не смогла полностью накрыть или блокировать этот удар, который оказался победным для ЦСКА.

- Даже с учетом этой победы, на данный момент отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет целых 13 очков. В этом сезоне ЦСКА явно не конкурент «Зениту». Что ждет твои две бывшие команды в будущем? Какой прогноз дашь?

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- Уверен, у ЦСКА и «Зенита» все будет хорошо. Москвичи выиграют в этом году Кубок России, а «Зенит» заберет чемпионство.

Ранджелович: «ЦСКА не настолько слабая команда, что не может обыграть «Зенит»

Сергей Беседин