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​Инвестор «Химок» Садыгов: «Зачем менять тренера?»

20 Марта 2023 • 20:40 Комментировать

Судя по всему, Спартак Гогниев в ближайшее время продолжит работать на должности главного тренера «Химок». Комментарий на этот счёт дал Туфан Садыгов, который является главным инвестором подмосковного клуба.

«Зачем менять тренера? Команда только начала играть. Все видели игру в меньшинстве с «Ростовом» и матч с «Зенитом». Да, к сожалению, результат отрицательный. Так что разговоры о смене тренера – неправда», - сказал Садыгов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть располагаются в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда Спартака Гогниева проведёт 2 апреля – против «Краснодара» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Туфан Садыгов
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