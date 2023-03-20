​Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на слухи о переговорах с Рахимовым

Туфан Садыгов, который является главным инвестором «Химок», отреагировал на слухи. В прессе появилась информация о том, что подмосковный клуб рассматривает возможность отставки Спартака Гогниева с должности главного тренера и уже ведёт переговоры с находящимся без работы Рашидом Рахимовым. Сообщалось, что переговоры ведёт именно Садыгов.

«Не знаком с Рашидом Рахимовым, и у меня нет таких полномочий, чтобы вести переговоры. Насколько мне известно, никаких переговоров клуб не ведёт. По-моему, Спартак Артурович [Гогниев] полетел с командой на сборы», - сказал Садыгов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Химки» на текущий момент располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата России.