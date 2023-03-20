«Арис» на Кипре разгромил АЕК, на счету Кокорина – гол и ассист

Сегодня в центральном матче чемпионата Кипра между второй и третьей командами турнирной таблицы победу одержал «Арис» - 4:0. Нападающий этого кипрского клуба Александр Кокорин отличился в игре голом и ассистом.

Благодаря победе «Арис» смог сравняться по очкам с АЕКом – теперь у обоих коллективов по 57 баллов, а отставание от лидирующего в чемпионате АПОЭЛа составляет всего четыре балла.

Напомним, что после окончания регулярного сезона все команды на Кипре разделились на две группы, сохранив набранные очки. «Арис» Кокорина попал в первую шестёрку – эти клубы будут сражаться за первое место и места, дающие право выступать в еврокубках.