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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Арис» на Кипре разгромил АЕК, на счету Кокорина – гол и ассист

20 Марта 2023 • 20:06 Комментировать

Сегодня в центральном матче чемпионата Кипра между второй и третьей командами турнирной таблицы победу одержал «Арис» - 4:0. Нападающий этого кипрского клуба Александр Кокорин отличился в игре голом и ассистом.

Благодаря победе «Арис» смог сравняться по очкам с АЕКом – теперь у обоих коллективов по 57 баллов, а отставание от лидирующего в чемпионате АПОЭЛа составляет всего четыре балла.

Напомним, что после окончания регулярного сезона все команды на Кипре разделились на две группы, сохранив набранные очки. «Арис» Кокорина попал в первую шестёрку – эти клубы будут сражаться за первое место и места, дающие право выступать в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин АЕК Ларнака
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