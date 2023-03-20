​«Пари НН» могут засчитать техническое поражение в среду

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет рассматривать ситуацию с матчем «Пари НН» - «Торпедо» на заседании в среду, 22 марта. Об этом сообщил «Матч ТВ» Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

Напомним, что «Пари НН» и «Торпедо» сыграли вничью со счётом 1:1, но результат может быть пересмотрен. Дело в том, что за нижегородцев сыграл полузащитник Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию по причине перебора жёлтых карточек. Две из четырёх карточек Михайлов накопил ещё летом в ПФЛ, поэтому электронная система РПЛ позволила «Пари НН» включить игрока в заявку.

Наверняка «Пари НН» засчитают техническое поражение.