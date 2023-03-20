Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Пари НН» могут засчитать техническое поражение в среду

20 Марта 2023 • 19:52 Комментировать

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет рассматривать ситуацию с матчем «Пари НН» - «Торпедо» на заседании в среду, 22 марта. Об этом сообщил «Матч ТВ» Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

Напомним, что «Пари НН» и «Торпедо» сыграли вничью со счётом 1:1, но результат может быть пересмотрен. Дело в том, что за нижегородцев сыграл полузащитник Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию по причине перебора жёлтых карточек. Две из четырёх карточек Михайлов накопил ещё летом в ПФЛ, поэтому электронная система РПЛ позволила «Пари НН» включить игрока в заявку.

Наверняка «Пари НН» засчитают техническое поражение. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артур Григорьянц Ярослав Михайлов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
20:06 · Россия. Премьер-лига
«Арис» на Кипре разгромил АЕК, на счету Кокорина – гол и ассист
19:57 · Россия. Премьер-лига
Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус
19:52 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» могут засчитать техническое поражение в среду
19:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Без Fan ID, конечно, народу было больше»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Мансилья: «Мы так высоко только благодаря Личке»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Ситуация с Влутом бросает тень на наш футбол»
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о возможном тюремном сроке Влута: «Это всё туфта»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на слова Семака о продлении контракта Караваева с «Зенитом»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин – о гонке за золото в РПЛ: «Не думаю, что «Зенит» дрогнет»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «У ЦСКА было больше концентрации и желания победы»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал причину поражения «Зенита» от ЦСКА
18:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, почему ЦСКА удалось победить «Зенит»
18:23 · Россия. Премьер-лига
«Дзюба стал важным игроком для «Локомотива» — Павлюченко
18:20 · Россия. Премьер-лига
Кокорин – в старте «Ариса» на важнейший матч против АЕКа
Все новости
Рекомендуем