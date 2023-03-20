Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ранджелович: «ЦСКА не настолько слабая команда, что не может обыграть «Зенит» эксклюзив

20 Марта 2023 • 19:46 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно прошедшего матча этих команд в рамках 20 тура РПЛ.

- Предраг, удается следить за чемпионатом России?

- Когда есть возможность и время, стараюсь смотреть. Если матч интересный, могу посмотреть полностью или хотя бы второй тайм. Если сильно занят, что стараюсь смотреть хотя бы хайлайты.

- В центральном матче прошедшего тура играли две твои бывшие команды - ЦСКА и «Зенит». Насколько сенсационной выглядит победа московского клуба?

- Не вижу здесь слишком явной сенсации. Разве ЦСКА настолько слабая команда, что не может обыграть «Зенит»? Да еще и играя дома, в Москве.

- Перед этой игрой «Зенит» опережал ЦСКА в турнирной таблице на 16 очков. Когда одна команда опережает другую на 16 очков и проигрывает ей, разве это не сенсация?

- Для человека, который не разбирается в российском футболе, может быть, это и сенсация. Но те, кто знают, что такое ЦСКА, вряд ли удивятся победе.

- Хочешь сказать, что ставил на ЦСКА перед этим матчем?

- Не то, что ставил на ЦСКА, но и на «Зенит» бы точно не поставил. Тут был матч абсолютно равных соперников. Выигрывать могли и одни, и другие, и ничья спокойно могла бы быть. Я бы не удивился абсолютно никакому результату в этом матче.

- За счет чего ЦСКА оказался сильнее и выиграл?

Реклама


- У ЦСКА хороший состав. У них играют футболисты сборной России и опытные легионеры. Это один из ведущих клубов российского чемпионата, который всегда был в числе лидеров. Да, в этом сезоне они потеряли в начале турнира немало очков. Но ЦСКА всегда набирает форму весной и хорошо прибавляет во втором круге. Поэтому эту победу я воспринял как обычный факт, а не что-то из ряда вон выходящее. В конце концов, «Зенит» ведь проиграл не какому-нибудь клубу второй лиги.

Сергей Беседин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Предраг Ранджелович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
20:06 · Россия. Премьер-лига
«Арис» на Кипре разгромил АЕК, на счету Кокорина – гол и ассист
19:57 · Россия. Премьер-лига
Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус
19:52 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» могут засчитать техническое поражение в среду
19:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Без Fan ID, конечно, народу было больше»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Мансилья: «Мы так высоко только благодаря Личке»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Ситуация с Влутом бросает тень на наш футбол»
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о возможном тюремном сроке Влута: «Это всё туфта»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на слова Семака о продлении контракта Караваева с «Зенитом»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин – о гонке за золото в РПЛ: «Не думаю, что «Зенит» дрогнет»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «У ЦСКА было больше концентрации и желания победы»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал причину поражения «Зенита» от ЦСКА
18:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, почему ЦСКА удалось победить «Зенит»
18:23 · Россия. Премьер-лига
«Дзюба стал важным игроком для «Локомотива» — Павлюченко
18:20 · Россия. Премьер-лига
Кокорин – в старте «Ариса» на важнейший матч против АЕКа
Все новости
Рекомендуем