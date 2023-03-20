Экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно прошедшего матча этих команд в рамках 20 тура РПЛ.

- Предраг, удается следить за чемпионатом России?

- Когда есть возможность и время, стараюсь смотреть. Если матч интересный, могу посмотреть полностью или хотя бы второй тайм. Если сильно занят, что стараюсь смотреть хотя бы хайлайты.

- В центральном матче прошедшего тура играли две твои бывшие команды - ЦСКА и «Зенит». Насколько сенсационной выглядит победа московского клуба?

- Не вижу здесь слишком явной сенсации. Разве ЦСКА настолько слабая команда, что не может обыграть «Зенит»? Да еще и играя дома, в Москве.

- Перед этой игрой «Зенит» опережал ЦСКА в турнирной таблице на 16 очков. Когда одна команда опережает другую на 16 очков и проигрывает ей, разве это не сенсация?

- Для человека, который не разбирается в российском футболе, может быть, это и сенсация. Но те, кто знают, что такое ЦСКА, вряд ли удивятся победе.

- Хочешь сказать, что ставил на ЦСКА перед этим матчем?

- Не то, что ставил на ЦСКА, но и на «Зенит» бы точно не поставил. Тут был матч абсолютно равных соперников. Выигрывать могли и одни, и другие, и ничья спокойно могла бы быть. Я бы не удивился абсолютно никакому результату в этом матче.

- За счет чего ЦСКА оказался сильнее и выиграл?

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- У ЦСКА хороший состав. У них играют футболисты сборной России и опытные легионеры. Это один из ведущих клубов российского чемпионата, который всегда был в числе лидеров. Да, в этом сезоне они потеряли в начале турнира немало очков. Но ЦСКА всегда набирает форму весной и хорошо прибавляет во втором круге. Поэтому эту победу я воспринял как обычный факт, а не что-то из ряда вон выходящее. В конце концов, «Зенит» ведь проиграл не какому-нибудь клубу второй лиги.

Сергей Беседин