​Масалитин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе команды Владимира Федотова над «Зенитом». «Армейцы» обыграли чемпиона последних лет со счётом 1:0, автором единственного гола стал Фёдор Чалов.

«Самое главное - не дали развернуться средней линии «Зенита». У питерцев никто из защитников толком не мог начать атаку: ни Ренан, ни Родригао, ни Круговой, ни Караваев. Поэтому полузащита осталась на голодном пайке», - сказал Масалитин, давая комментарий для «Плеймейкера».

Масалитин отметил, что во втором тайме ЦСКА отдал инициативу, но при этом вовремя забил нужный гол не без доли везения. Экс-футболист считает, что везёт сильнейшим.

Кроме того, Масалитин сказал, что на концовку матча «Зенит» не хватило.

«Видимо, команда не отошла от поражения от «Динамо» в Кубке. Плюс не было Барриоса. Это потеря», - сказал Масалитин.