​Масалитин – о гонке за золото в РПЛ: «Не думаю, что «Зенит» дрогнет»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о гонке за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

В настоящий момент лидером РПЛ является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на семь очков, а третий «Спартак» - на восемь.

«По крайней мере, интрига в чемпионате ещё жива. А там пусть Семак разбирается, что случилось. Не думаю, что «Зенит» дрогнет. Слишком большой отрыв от преследователей. Питерцы потихоньку выберутся. Вот если бы было очка три преимущества, могли бы и заволноваться», - сказал Масалитин, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Отметим, что «Зенит» проиграл два последних матча – «Динамо» в Кубке России (по пенальти после ничьей 1:1) и ЦСКА (0:1). Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 1 апреля – против «Урала» на своём поле.