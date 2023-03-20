Кокорин – в старте «Ариса» на важнейший матч против АЕКа

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин начнёт матч против АЕКа из Ларнаки в рамках чемпионата Кипра в стартовом составе. Игра началась в 18:00 по московскому времени и проходит на «Альфамега Стэдиум» в городе Лимасол.

В текущем сезоне Кокорин сыграл уже 22 матча за свой кипрский клуб, в них он 10 раз забил гол и четырежды отдавал ассист во всех турнирах.

Напомним, что после завершения регулярного сезона чемпионата Кипра все команды поделились на две группы. «Арис» оказался в первой и идёт в группе из первых шести команд прямо сейчас на третьем месте с 54 набранными очками. На первом месте в чемпионате АПОЭЛ – 61 очко. АЕК, сегодняшний соперник «Ариса», набрал 57 баллов.