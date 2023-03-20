Названо имя тренера, который может сменить Гогниева в «Химках»

«Химки» могут в очередной раз сменить главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», в настоящий момент подмосковный клуб рассматривает вариант с увольнением Спартака Гогниева.

По данным источника, инвестор «Химок» Туфан Садыгов уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост рулевого команды. В шорт-листе находятся Рашид Рахимов и неизвестный тренер из Сербии.

Отметим, что Рашид Рахимов находится без работы уже почти два года. Весной 2021-го этот специалист покинул тренерский мостик в «Уфе».

«Химки» сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице, то есть находятся в зоне прямого вылета.