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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названо имя тренера, который может сменить Гогниева в «Химках»

20 Марта 2023 • 18:18 Комментировать

«Химки» могут в очередной раз сменить главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», в настоящий момент подмосковный клуб рассматривает вариант с увольнением Спартака Гогниева.

По данным источника, инвестор «Химок» Туфан Садыгов уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост рулевого команды. В шорт-листе находятся Рашид Рахимов и неизвестный тренер из Сербии.

Отметим, что Рашид Рахимов находится без работы уже почти два года. Весной 2021-го этот специалист покинул тренерский мостик в «Уфе».

«Химки» сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице, то есть находятся в зоне прямого вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Рашид Рахимов Спартак Гогниев
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